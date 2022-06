Keita, futuro lontano da Cagliari: ecco dove può finire (Di lunedì 13 giugno 2022) l’attaccante senegalese L’esperienza di Keita Balde al Cagliari potrebbe durare meno di un anno: il giocatore senegalese, infatti, è sbarcato in terra sarda dal Monaco lo scorso agosto durante la sessione di calciomercato estiva. Con la retrocessione della squadra, tuttavia, l’attaccante è rientrato nella lista dei partenti. L’edizione odierna de L’Unione Sarda ha confermato che il numero nove rossoblù piace in Grecia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) l’attaccante senegalese L’esperienza diBalde alpotrebbe durare meno di un anno: il giocatore senegalese, infatti, è sbarcato in terra sarda dal Monaco lo scorso agosto durante la sessione di calciomercato estiva. Con la retrocessione della squadra, tuttavia, l’attaccante è rientrato nella lista dei partenti. L’edizione odierna de L’Unione Sarda ha confermato che il numero nove rossoblù piace in Grecia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

