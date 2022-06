Inter, Milenkovic il sostituto di Skriniar: patto con la Fiorentina (Di lunedì 13 giugno 2022) Nikola Milenkovic erede di Milan Skriniar Sono ore calde in casa Inter con la possibile, e sempre più probabile uscita di Milan Skriniar diretto al PSG. Per sostituire il centrale slovacco il club nerazzurro sembra intenzionato ad affondare il colpo con la Fiorentina per portare a Milano Nikola Milenkovic. “Ausilio si è già mosso su Milenkovic: è un pallino del d.s., lo cercò anche due anni fa, a maggio ha riallacciato i rapporti con l’agente Fali Ramadani, incontrato pure di recente a Londra. C’è tra l’altro un aspetto che può favorire lo sviluppo della trattativa. Milenkovic rinnovò il contratto con la Fiorentina l’estate scorsa per una stagione, con la promessa di esser liberato a fronte di un’offerta da 15 milioni di euro”. ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Nikolaerede di MilanSono ore calde in casacon la possibile, e sempre più probabile uscita di Milandiretto al PSG. Per sostituire il centrale slovacco il club nerazzurro sembra intenzionato ad affondare il colpo con laper portare a Milano Nikola. “Ausilio si è già mosso su: è un pallino del d.s., lo cercò anche due anni fa, a maggio ha riallacciato i rapporti con l’agente Fali Ramadani, incontrato pure di recente a Londra. C’è tra l’altro un aspetto che può favorire lo sviluppo della trattativa.rinnovò il contratto con lal’estate scorsa per una stagione, con la promessa di esser liberato a fronte di un’offerta da 15 milioni di euro”. ...

