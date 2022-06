Incentivi 2022 - Finiti i fondi per le auto termiche e ibride (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono durati meno di venti giorni, festivi compresi, i fondi che il governo aveva stanziato nei mesi scorsi per incentivare l'acquisto - con rottamazione obbligatoria - di auto ibride e termiche a basse emissioni di anidride carbonica (61-135 g/km). Le prenotazioni dei contributi sulla piattaforma informatica del ministero dello Sviluppo economico, infatti, si erano aperte solo alle 10 del 25 maggio, dopo parecchie settimane di attesa seguite all'annuncio dato dal governo a febbraio. Al rallentatore i fondi per le elettriche e le plug-in. I fondi si sono esauriti stamattina, poco dopo l'apertura delle concessionarie. Resta cospicua, invece, la dotazione sulle auto elettriche e ibride. Sulle prime che possono ottenere 3 mila euro senza rottamazione e 5 ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono durati meno di venti giorni, festivi compresi, iche il governo aveva stanziato nei mesi scorsi per incentivare l'acquisto - con rottamazione obbligatoria - dia basse emissioni di anidride carbonica (61-135 g/km). Le prenotazioni dei contributi sulla piattaforma informatica del ministero dello Sviluppo economico, infatti, si erano aperte solo alle 10 del 25 maggio, dopo parecchie settimane di attesa seguite all'annuncio dato dal governo a febbraio. Al rallentatore iper le elettriche e le plug-in. Isi sono esauriti stamattina, poco dopo l'apertura delle concessionarie. Resta cospicua, invece, la dotazione sulleelettriche e. Sulle prime che possono ottenere 3 mila euro senza rottamazione e 5 ...

Pubblicità

inecaras : RT @Motor1italia: ???? La fascia tra 61 e 135 g/km ha esaurito i 170 milioni di euro di incentivi in venti giorni, mentre le più 'green' non… - Motor1italia : ???? La fascia tra 61 e 135 g/km ha esaurito i 170 milioni di euro di incentivi in venti giorni, mentre le più 'green… - DottrinaLavoro : Convegno: “Bonus 200 euro e le altre forme di welfare per il 2022” - HDblog : Incentivi auto 2022, terminati quelli per le auto della fascia 61-135 g/km di CO2 - CamCom_gov : Dalla @cciaa_bo #contributi a sostegno dei costi per acquisizione e installazione di sistemi e servizi di… -