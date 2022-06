“I registri elettorali discriminano i trans”: Lgbt disco rotto, piangono anche ai seggi (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu — Gravissime, intollerabili le violazioni dei diritti nei confronti di trans e persone non-binarie ai seggi elettorali delle elezioni comunali e del referendum di ieri domenica 12 giugno: gli elenchi — rosa per le femmine, blu per i maschi — del ministero degli Interni che regolano l’accesso ai seggi non tengono infatti conto «della complessità delle persone trans». Il pianto Lgbt: ai seggi si discriminano i trans Da Bolzano a Palermo tuonano gli attivisti Lgbt dello Stivale rappresentati da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale: c’è un registro per le donne e uno per gli uomini, ma ne andrebbe creato uno anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu — Gravissime, intollerabili le violazioni dei diritti nei confronti die persone non-binarie aidelle elezioni comunali e del referendum di ieri domenica 12 giugno: gli elenchi — rosa per le femmine, blu per i maschi — del ministero degli Interni che regolano l’accesso ainon tengono infatti conto «della complessità delle persone». Il pianto: aisiDa Bolzano a Palermo tuonano gli attivistidello Stivale rappresentati da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay per i diritti+, Solidale, Ambientalista, Liberale: c’è un registro per le donne e uno per gli uomini, ma ne andrebbe creato uno...

AldoRossiSI : RT @IlPrimatoN: Il Partito gay vorrebbe mettere in cantina il genere maschile e femminile per non mettere in imbarazzo i trans ai seggi h… - IlPrimatoN : Il Partito gay vorrebbe mettere in cantina il genere maschile e femminile per non mettere in imbarazzo i trans ai s… - ParliamoDiNews : `I registri elettorali discriminano i trans`: Lgbt disco rotto, piangono anche ai seggi #registri #elettorali… - StigmabaseF : Comunali e referendum, polemica sui registri elettorali rosa e blu: «Discriminano le persone trans: Il Partito Gay… - PieraS11 : NO VABBÈ…Comunali e referendum, polemica sui registri elettorali rosa e blu: «Discriminano le persone trans» -