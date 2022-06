(Di lunedì 13 giugno 2022) LOLNEWS. IT - Come abbiamo visto,e Meghanstati tenuti a debita distanza dal resto dei reali nel corso dei festeggiamenti perdi Platino: i Sussex nonriusciti neanche ad avvicinarsi ...

Harry e Carlo si sono incontrati segretamente durante il Giubileo: cos'hanno stabilito LOLNEWS.IT - Come abbiamo visto, Harry e Meghan sono stati tenuti a debita distanza dal resto dei reali nel corso dei festeggiamenti per Giubileo di Platino: i Sussex non sono riusciti neanche ... Emerge una riunione segreta tenuta tra Carlo e il figlio Harry durante i festeggiamenti del Giubileo: sono giunti ad un patto