(Di lunedì 13 giugno 2022) Immediata ladi. Iltra Manchester City e Liverpool sconvolge la. La stagione diappena conclusa ha visto la lotta al vertice tra Liverpool e Manchester City. La squadra diè riuscita a prevalere per un solo punto, bissando il successo dell’anno precedente. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SerieANews

"Quando il mio Barcellona li ha distrutti in Champions non ho visto tutto questo carattere", lastizzita di. Anche Klopp, però, non riesce a nascondere l'adrenalina di questi ...LA FRECCIATA Ed è un peccato, soprattutto perché sarebbe stato curioso ascoltare l'eventualealle parole diche, chiamato a difendersi dopo l'ennesimo flop europeo, ieri ha ... Guardiola replica a Klopp: il botta e risposta fa tremare la Premier League