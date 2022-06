Giorgio Bertolla eletto sindaco di Nimis 

(Di lunedì 13 giugno 2022), appoggiato dalle liste Nimis al Centro, Uniti per Nimis, è statodel Comune di Nimis con 656 voti, pari al 53,03 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Gloria Bressani (Rinnova Nimis), con il 46,97% per cento dei voti (581)

