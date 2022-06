FS | con Vigna Clara passo verso chiusura anello ferroviario

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Al via il collegamentotrae Valle Aurelia, linea strategica per il quadrante Nord della città di Roma, reso possibile dalla riattivazione della tratta dell’Valle Aurelia-e dalla riapertura al pubblico della stazione di, completamente rinnovata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). La riattivazione della tratta rappresenta un primoimportanteladell’e un traguardo fondamentale per la mobilità sostenibile di Roma Nord, grazie alla connessione con le linee A e B della metropolitana e la linea Fl3 per Viterbo. È quanto si legge ...

Vigna Clara, dopo 30 anni riapre la stazione: da oggi 9 treni giornalieri con #Roma-Ostiense - Roma, con la stazione Vigna Clara riapre tratto anello ferroviario - Vigna Clara, dopo 30 anni riapre la stazione: da oggi 9 treni giornalieri con Roma-Ostiense

Dopo oltre 30 anni, ha riaperto i battenti la stazione diClara a Roma. Ad inaugurare il rinato impianto ci ha pensato questa mattina il Regionale 5980 effettuato dal TAF n.29 che è giuntoun minuto di anticipo alle 7:12 nell'unico binario presente ...La stazione diClara fu inaugurata in occasione dei mondiali di calcio del 1990 a Roma e ... La tratta servirà a connettere il quadrante nord della cittàla metro A ela Fl3 Roma - Viterbo,... Degustazione vini con passeggiata in vigna per San Ranieri Un ringraziamento va inoltre alla Presidente del 'Comitato di quartiere stazione Vigna Clara', Cristina Tabarrini, che tanto si è spesa per questa battaglia" dichiara in una nota il senatore Francesco ...(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Riapre la stazione di Vigna Clara dopo oltre 30 anni. IL primo treno, dopo il lungo stop, è partito stamani Ad inaugurare la ripartenza il Regionale 5980. L'attivazione della l ...