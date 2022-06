Fiera Milano nasce Gee | il salone dedicato ad ascensori e scale mobili

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 13 giugno 2022) Global Elevator Exhibition,allatà orizzontale e verticale, debutterà indal 15 al 17 novembre 2023 in contemporanea con Made expo, Sicurezza e Smart Building Expo. Luca Palermo: "Evento di respiro internazionale per accompagnare le aziende nello sviluppo della città smart". In Italia il comparto vale 2,3 miliardi ed è secondo per export nel mondo dopo la Cina