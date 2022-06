Fernando Pessoa, lo scrittore degli eteronimi (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 13 Giugno 1888 a Lisbona nacque Fernando Antonio Nogueira Pessoa, famoso scrittore, poeta, aforista e traduttore portoghese. Egli visse parte della sua vita in Sudafrica e imparò sin da giovanissimo la lingua inglese. Famose furono le sue traduzioni di “Annabel Lee” e “Il Corvo” di Edgar Allan Poe. Persino le sue due raccolte poetiche, pubblicate quando era ancora in vita, erano in lingua inglese: “Antinous and 35 Sonnets” e “English Poem I – II – III”, composti tra il 1918 e il 1921. Considerato il maggiore scrittore della eteronimia, Pessoa morì a soli 47 anni per problemi epatici. : biografia “Non sono niente/ non sarò mai niente,/ non posso voler essere niente./ A parte questo ho dentro di me tutti i sogni del mondo”. Fernando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 13 Giugno 1888 a Lisbona nacqueAntonio Nogueira, famoso, poeta, aforista e traduttore portoghese. Egli visse parte della sua vita in Sudafrica e imparò sin da giovanissimo la lingua inglese. Famose furono le sue traduzioni di “Annabel Lee” e “Il Corvo” di Edgar Allan Poe. Persino le sue due raccolte poetiche, pubblicate quando era ancora in vita, erano in lingua inglese: “Antinous and 35 Sonnets” e “English Poem I – II – III”, composti tra il 1918 e il 1921. Considerato il maggioredellaa,morì a soli 47 anni per problemi epatici. : biografia “Non sono niente/ non sarò mai niente,/ non posso voler essere niente./ A parte questo ho dentro di me tutti i sogni del mondo”....

L'almanacco di oggi 13 giugno Santo S. Antonio da Padova Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1865 William Butler Yeats Link Sponsorizzato 1888 Fernando Pessoa 1976 J. Brown - Proverbio L'uomo senza esperienza crede ad ogni parola; ma l'uomo cauto bada dove mette i piedi - Accadde oggi 1946 Re Umberto II lascia la carica di sovrano d'Italia ... Portogallo, Giulia Pession vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Filosofia Erano due anni che le olimpiadi non si svolgevano in presenza, e, per questa edizione, il tema è stato 'identità e persona', a partire da un lavoro dello scrittore portoghese Fernando Pessoa. Erano ... Libreriamo Fernando Pessoa, lo scrittore degli eteronimi Questa la genialità incomparabile di Fernando Pessoa. “Per essere grande, sii intero: non esagerare e non escludere niente di te. Sii tutto in ogni cosa. Metti tanto quanto sei, nel minimo che fai, ... “Chi sogna di più”, una poesia di Pessoa per non smettere mai di sognare Nato il 13 giugno 1888, Pessoa è stato uno dei più importanti poeti portoghesi del Novecento. Noi lo ricordiamo oggi con "Chi sogna di più" ... Santo S. Antonio da Padova Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1865 William Butler Yeats Link Sponsorizzato 18881976 J. Brown - Proverbio L'uomo senza esperienza crede ad ogni parola; ma l'uomo cauto bada dove mette i piedi - Accadde oggi 1946 Re Umberto II lascia la carica di sovrano d'Italia ...Erano due anni che le olimpiadi non si svolgevano in presenza, e, per questa edizione, il tema è stato 'identità e persona', a partire da un lavoro dello scrittore portoghese. Erano ... "Ho in me tutti i sogni del mondo" di Fernando Pessoa Questa la genialità incomparabile di Fernando Pessoa. “Per essere grande, sii intero: non esagerare e non escludere niente di te. Sii tutto in ogni cosa. Metti tanto quanto sei, nel minimo che fai, ...Nato il 13 giugno 1888, Pessoa è stato uno dei più importanti poeti portoghesi del Novecento. Noi lo ricordiamo oggi con "Chi sogna di più" ...