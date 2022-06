Elezioni Francia 2022: Macron vince di un soffio. Maggioranza assoluta a rischio (Di lunedì 13 giugno 2022) Emmanuel Macron e Jean - Luc Melenchon Roma, 13 giugno 2022 - La coalizione del presidente Emmanuel Macron tiene alle Elezioni legislative in Francia , ma lo scarto con la sinistra raccolta dietro ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Emmanuele Jean - Luc Melenchon Roma, 13 giugno- La coalizione del presidente Emmanueltiene allelegislative in, ma lo scarto con la sinistra raccolta dietro ...

you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - Risultati reali nazionali (97% delle sezioni scrutinate) Ensemble! (Macron,… - you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - estimation IPSOS per France24 Ensemble! (Macron) 25,2% NUPES (Melenchon e al… - you_trend : In Francia, per le elezioni legislative, Ipsos stima una astensione del 53%. Si tratterebbe dell'astensione più al… - ultimora_pol : #Francia #Elezioni Seggi assegnati al primo turno: #NUPES: 4 #LREM|RE: 1 @ultimora_pol - ClaudioVigolo : Chi è Mélenchon e cos’è oggi France Insoumise -