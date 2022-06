Dopo la Germania, il Giappone: è partita la corsa al riarmo (Di lunedì 13 giugno 2022) Poche ore fa, è arrivato l’annuncio di Macron: la Francia è ufficialmente in economia di guerra. A causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, delle continue pressioni cinesi su Taiwan e del progressivo riarmo di molti Paesi occidentali – Germania su tutte – anche Parigi ha deciso di agire di conseguenza. Una decisione simile non veniva presa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. A distanza di ottant’anni, la produzione francese tornerà ad incentrarsi sullo sforzo bellico, con alcune imprese che saranno reindirizzate alla costruzione di materiali e mezzi militari. C’è da chiedersi, ovviamente, se Emmanuel Macron stia bluffando, cercando solo di mettere sull’attenti gli avversari geopolitici dell’Occidente, oppure faccia veramente sul serio. Stamattina, il presidente francese ha specificato come questa scelta sarà duratura nel ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 giugno 2022) Poche ore fa, è arrivato l’annuncio di Macron: la Francia è ufficialmente in economia di guerra. A causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, delle continue pressioni cinesi su Taiwan e del progressivodi molti Paesi occidentali –su tutte – anche Parigi ha deciso di agire di conseguenza. Una decisione simile non veniva presa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. A distanza di ottant’anni, la produzione francese tornerà ad incentrarsi sullo sforzo bellico, con alcune imprese che saranno reindirizzate alla costruzione di materiali e mezzi militari. C’è da chiedersi, ovviamente, se Emmanuel Macron stia bluffando, cercando solo di mettere sull’attenti gli avversari geopolitici dell’Occidente, oppure faccia veramente sul serio. Stamattina, il presidente francese ha specificato come questa scelta sarà duratura nel ...

