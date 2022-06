Cosimo Di Lauro, chi era il camorrista morto in carcere che ispirò il personaggio di Genny Savastano in «Gomorra» (Di lunedì 13 giugno 2022) Cosimo Di Lauro, il più giovane e famoso capoclan di Napoli, ritenuto l’artefice della prima faida di Scampia che nel 2004 provocò decine e decine di morti, è morto oggi, 13 giugno, nella sua cella del carcere milanese di Opera, in cui era detenuto in regime di 41 bis. Aveva 48 anni. Ora la procura di Milano ha disposto, oltre all’autopsia, una consulenza medico-legale e tossicologica per chiarire le cause della morte e le condizioni di salute nell’ultimo periodo di vita del camorrista. A quanto si è saputo, sul corpo del boss e nella cella non sarebbero stati trovati segni evidenti o elementi che possano far ipotizzare un suicidio o una morte violenta, ma non si esclude l’ipotesi dell’avvelenamento. In carcere dal 2005, lo stato di salute dell’ex reggente del clan di ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022)Di, il più giovane e famoso capoclan di Napoli, ritenuto l’artefice della prima faida di Scampia che nel 2004 provocò decine e decine di morti, èoggi, 13 giugno, nella sua cella delmilanese di Opera, in cui era detenuto in regime di 41 bis. Aveva 48 anni. Ora la procura di Milano ha disposto, oltre all’autopsia, una consulenza medico-legale e tossicologica per chiarire le cause della morte e le condizioni di salute nell’ultimo periodo di vita del. A quanto si è saputo, sul corpo del boss e nella cella non sarebbero stati trovati segni evidenti o elementi che possano far ipotizzare un suicidio o una morte violenta, ma non si esclude l’ipotesi dell’avvelenamento. Indal 2005, lo stato di salute dell’ex reggente del clan di ...

Pubblicità

fanpage : È morto Cosimo Di Lauro, il boss che ha ispirato il personaggio di Genny Savastano in #Gomorra - TgrRai : #Camorra, Cosimo Di Lauro è morto in carcere a Milano. Ex reggente dell'omonimo clan, non aveva ancora 49 anni. In… - Agenzia_Ansa : È deceduto nel carcere di Opera, a Milano, l'ex reggente del clan di Lauro, Cosimo Di Lauro, che nella struttura pe… - NapoliToday : #Cronaca Chi era Cosimo Di Lauro - infoitinterno : Morto Cosimo Di Lauro, il primo camorrista “social” che scatenò la Faida di Scampia -