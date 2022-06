Corriere dello Sport – Shomurodov, una tripletta a Moriero per riconquistare la Roma (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 19:14:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Roma – Eldor Shomurodov manda un segnale a Mourinho in vista della prossima stagione. Uno di quelli che senz’altro farà piacere al tecnico portoghese: tripletta in nazionale e tanta voglia di rilanciarsi anche con la maglia della Roma. Shomurodov è stato assoluto protagonista della vittoria per 4-0 del suo Uzbekistan contro le Maldive con tre reti importanti che hanno portato alla seconda vittoria consecutiva e al primo posto nel girone delle qualificazioni alla prossima coppa d’Asia. Una tripletta contro un ct non proprio qualunque: sulla panchina delle Maldive siede Francesco Moriero, alla Roma per tre ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 19:14:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal– Eldormanda un segnale a Mourinho in vista della prossima stagione. Uno di quelli che senz’altro farà piacere al tecnico portoghese:in nazionale e tanta voglia di rilanciarsi anche con la maglia dellaè stato assoluto protagonista della vittoria per 4-0 del suo Uzbekistan contro le Maldive con tre reti importanti che hanno portato alla seconda vittoria consecutiva e al primo posto nel girone delle qualificazioni alla prossima coppa d’Asia. Unacontro un ct non proprio qualunque: sulla panchina delle Maldive siede Francesco, allaper tre ...

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, continua il dialogo con lo Shakhtar per Dodo: Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina st… - Angiole41135810 : @Corriere Perché intervistare o chiedere pareri a chi, non ha saputo fare nessuna riforma sistemica . NESSUNA . So… - MaurilioVitto : @Barbaga3Gaetano @lauranaka @Corriere @finanza_online @carloalberto @MenthorQpro @gusbaratta @Miti_Vigliero… - ArmandoPanello : @chiellini @LAFC da corriere dello sport a corriere e basta è n'attimo - LALAZIOMIA : Lazio, Immobile si prepara per la nuova stagione: quadricipiti da record - Corriere dello Sport -