“Con quale coraggio”. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in vacanza e la ex di lui attacca (Di lunedì 13 giugno 2022) Alessandro Basciano, attacco dall’ex compagna. Probabilmente nemmeno lui si aspettava di dover fare i conti con questa situazione, ma purtroppo si è materializzata e ora potrebbe anche rispondere nelle prossime ore. Certo, il suo nome non è stato fatto ufficialmente, ma ovviamente si è compreso sin da subito chi fosse il destinatario di quel messaggio. Frasi che tra l’altro sono arrivate a pochi giorni di distanza da rivelazioni importanti fatte dal giovane e Sophie Codegoni. Alessandro Basciano, l’attacco dell’ex compagna è giunto come un fulmine a ciel sereno. Lui e Sophie Codegoni avevano fatto sapere tramite lei: “Da sempre sento di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io. Mia madre mi ha avuta giovanissima e io ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022), attacco dall’ex compagna. Probabilmente nemmeno lui si aspettava di dover fare i conti con questa situazione, ma purtroppo si è materializzata e ora potrebbe anche rispondere nelle prossime ore. Certo, il suo nome non è stato fatto ufficialmente, ma ovviamente si è compreso sin da subito chi fosse il destinatario di quel messaggio. Frasi che tra l’altro sono arrivate a pochi giorni di distanza da rivelazioni importanti fatte dal giovane e, l’attacco dell’ex compagna è giunto come un fulmine a ciel sereno. Lui eavevano fatto sapere tramite lei: “Da sempre sento di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io. Mia madre mi ha avuta giovanissima e io ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco all’#Angelus: “Festeggiare la Santissima Trinità non è tanto un esercizio teologico, ma una rivoluzi… - Pontifex_it : Coloro che attraversano il periodo dell’anzianità possono scoprire, alla luce del Vangelo, una nuova missione: esse… - reportrai3 : A collaborare con Casaleggio Associati c’è anche Philip Morris, la quale versa poco più di due milioni di euro in t… - AxlGuidato : RT @MinervaMcGrani1: Stamani parlo con un amico medico, il quale mi riferisce che molti dei suoi pazienti stanno cominciando a capire: sono… - Wanderlustxsr : COME PASSO Con quale frutto fai orecchini CILIEGIE #reazioneacatena -

Maturità 2022, mascherine solo raccomandate Sarà, dunque, proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà poi una ... "Poi dipende", precisa: "Ci sono ambienti con spazi adeguati e altri dove si rischia di stare ... Moto: gli 80 anni di Agostini, mito tra velocità e fascino Il quale, equivocando fra ciclismo e motociclismo, rispose "ma sì, fagli fare sport". Un malinteso ... Mancavano decenni alle tute con l'air - bag ed alle vie di fuga. Ed infatti Agostini ha detto più ... Money.it Sarà, dunque, proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, allaseguirà poi una ... "Poi dipende", precisa: "Ci sono ambientispazi adeguati e altri dove si rischia di stare ...Il, equivocando fra ciclismo e motociclismo, rispose "ma sì, fagli fare sport". Un malinteso ... Mancavano decenni alle tutel'air - bag ed alle vie di fuga. Ed infatti Agostini ha detto più ... Banche, bond, debito: quale scenario con il rialzo tassi Bce