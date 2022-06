Cambi: dollaro si rafforza, euro in calo a 1,0477 in avvio (Di lunedì 13 giugno 2022) Il dollaro si rafforza sui mercati valutari in vista di una nuova stretta monetaria da parte della Fed e l'euro perde terreno, nonostante i rialzi - meno aggressivi - annunciati dalla Bce. La moneta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilsisui mercati valutari in vista di una nuova stretta monetaria da parte della Fed e l'perde terreno, nonostante i rialzi - meno aggressivi - annunciati dalla Bce. La moneta ...

Pubblicità

fisco24_info : Cambi: dollaro si rafforza, euro in calo a 1,0477 in avvio: La moneta unica è in rialzo invece sullo yen - ArmandoPontecom : @PippoVignola @La_manina__ “Euro forte sul dollaro”…ma come le legge lei i cambi valutari? Sottosopra? - fisco24_info : Borsa: Tokyo, chiusura in aumento (+1,05%): Cambi: yen aggiorna record su dollaro a 133 - ansa_economia : Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,22%). Cambi: yen sfonda quota 132 su dollaro #ANSA - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,22%): Cambi: yen sfonda quota 132 su dollaro -