Calderoli: abbiamo perso ma c'è stato un complotto. Salvini non ha personalizzato il referendum"

"Adesso succede che abbiamo perso. E inutile nasconderlo. Non ci sono storie. I numeri dimostrano che 10 milioni hanno partecipato, gli altri non hanno inteso farlo". Roberto Calderoli, tra i promotori dei referendum, commenta senza filtro il flop dei referendum sulla giustizia. Ma non molla. "Lunedì sera in commissione giustizia del Senato avremo la discussione sulla riforma Cartabia. Sono stati presentati, non solo dalla Lega, ma da tutti i partiti, più di 300 proposte di modifica. Noi intendiamo riproporre tutti gli emendamenti già presentati alla Camera. E tra questi – aggiunge il senatore leghista- credo che vi siano anche quelli che raggiungerebbero il medesimo risultato di un eventuale referendum approvato". La speranza è quella di approvare la tanto agognata riforma della ...

