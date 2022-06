Automobilismo | 1000 Miglia | dal 15 al 18 giugno torna la corsa più bella del mondo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Brescia, 13 giu. - (Adnkronos) - Per il secondo anno consecutivo lariaccende i motori alle porte dell'estate. Da mercoledì 15 a sabato 18, 425 vetture straordinarie faranno rivivere il mito della Freccia Rossa sulle strade d'Italia attraversando circa 250 Comuni per quasi 2.000 chilometri in quattro giorni. Svelata questa mattina a Palazzo Loggia, alla presenza del Sindaco di Brescia, Emilio del Bono, dei vertici di Aci Brescia eSrl, l'edizione 2022 taglia il traguardo delle quaranta rievocazioni: dalle due a cadenza quinquennale del 1977 e 1982, alla biennale del 1984 fino alle annuali dal 1986 ad oggi. Il quarantesimo coincide inoltre con il decennale diSrl, la società interamente partecipata da Automobile Club Brescia ...