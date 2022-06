Affluenza alle 23, flop referendum: sotto il 20%. In Calabria 56% per le Comunali. A Messina alle 19: 39.83% (-7%) (Di lunedì 13 giugno 2022) flop referendum sulla giustizia. Quando mancano ancora 500 comuni su 7.903, l'Affluenza per il referendum sulla legge Severino è stata pari al 19,31%. Per essere valido i votanti per il referendum devono... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 giugno 2022)sulla giustizia. Quando mancano ancora 500 comuni su 7.903, l'per ilsulla legge Severino è stata pari al 19,31%. Per essere valido i votanti per ildevono...

Pubblicità

ferrazza : Affluenza alle 12: meno del 5%. Così imparano a gioire per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis. - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - repubblica : Election Day, referendum: l'affluenza alle 12 e' in media sotto il 5% - gelonet75 : RT @MarcoNoel19: Ah vabbè ma c'è tempo fino alle 23, quindi uno può tornare dal mare con calma, farsi una bella doccia, bersi una birra fre… - TgrRai : #Elezioniamministrative2022, in calo l'#affluenza che si ferma al 60%. Lo spoglio delle schede alle 14:00.… -