“Venite | ho ucciso mio padre” | 19enne chiama i carabinieri e confessa l’omicidio a Sesto San Giovani

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) Intorno alle 9 di questa mattina, aSan Giovanni, un giovane italiano, Gianluca Loprete, ha contattato il 112 riferendo di averilAntonio. Idella locale Compagnia, giunti sul posto, hanno trovato all’interno dell’abitazione il giovane – che sarebbe in cura da tempo per problemi psichiatrici – in stato di shock. “Ho fatto una cazzata, gli ho dato una coltellata”, avrebbe detto. In camera da letto c’era il cadavere dell’uomo, 57 anni, con diverse ferite da taglio. È possibile che il giovane abbia provato a farlo a pezzi. Sul posto – in via Saint Denis – operano idella SIS del Nucleo Investigativo di Milano, che stanno effettuando i rilievi in attesa dell’arrivo del medico legale. La vittima era un ...