Urne chiuse | flop referendum Exit poll comunali | Genova e Palermo verso vittoria del centrodestra Verona | Tommasi davanti a Sboarina e Tosi Ballottaggio a Parma e Catanzaro

(Di domenica 12 giugno 2022) Si vota per cinquesulla Giustizia e per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di regione. Acaos per i presidenti di seggio mancanti. Lamorgese: «Fatto gravissimo, Procura valuterà»

SkyTG24 : #Referendumgiustizia ed #ElezioniComunali: chiuse le urne. Non raggiunto il quorum: Tutti gli aggiornamenti… - beacrispis : RT @RomaNoGreenPass: Immagini desolanti arrivano da tutta Italia. Urne chiuse, presidenti e scrutatori assenti, affluenza scarsissima. Ques… - TeeioIoete : RT @RomaNoGreenPass: Immagini desolanti arrivano da tutta Italia. Urne chiuse, presidenti e scrutatori assenti, affluenza scarsissima. Ques… - AnnaAlisa12 : RT @RomaNoGreenPass: Immagini desolanti arrivano da tutta Italia. Urne chiuse, presidenti e scrutatori assenti, affluenza scarsissima. Ques… - AdraniRoberto : Urne chiuse per il referendum. Il quorum è lontanissimo. Diranno che è colpa della mancata informazione, dei giorna… -

23.02 Affluenza ai minimi, flop referendumlealle ore 23. Il quorum necessario (50%+1) degli aventi diritto al voto è molto lontano. Quindi nulla di fatto per i 5 quesiti referendari sulla Giustizia e legge Severino. Sui cinque ...La guida al voto Roma, 12 giugno 2022 "le, alle 23, avremo i primi exit poll delle elezioni amministrative 2022 . Quando sapremo invece i risultati delle comunali del 12 giugno Lo spoglio inizierà domani, lunedì 13 gennaio, ...A Lesmo i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco dopo il termine del mandato Roberto Antonioli (centrosinistra) che non si è ricandidato. I candidati in corsa per la fascia tricolore a ...Nei primi exit poll delle elezioni comunali, diffusi dal Consorzio Opinio a Porta a Porta, il centrodestra vola verso la vittoria a Genova, Palermo e ...