Un altro domani, parla l'attrice di Carmen: «Le succede di tutto» (Di domenica 12 giugno 2022) La serie tv spagnola Un altro domani ha debuttato su Canale 5 da pochi giorni, ma ha già conquistato il grande pubblico. Una delle due attrici protagoniste, Amparo Pinero, che veste i panni di Carmen, ha lanciato qualche anticipazione interessante. Un altro domani: parla l'attrice di Carmen In una sola settimana di messa in onda, Un altro domani ha registrato ascolti ottimi, quasi simili a Uomini e Donne, format che durante l'inverno occupa la fascia oraria oggi destinata alla serie tv spagnola. Picchi di share a parte, la soap ha una trama avvincente, che vede al centro della scena due donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen, interpretata dall'attrice Amparo Pinero. Quest'ultima, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 giugno 2022) La serie tv spagnola Unha debuttato su Canale 5 da pochi giorni, ma ha già conquistato il grande pubblico. Una delle due attrici protagoniste, Amparo Pinero, che veste i panni di, ha lanciato qualche anticipazione interessante. Unl'diIn una sola settimana di messa in onda, Unha registrato ascolti ottimi, quasi simili a Uomini e Donne, format che durante l'inverno occupa la fascia oraria oggi destinata alla serie tv spagnola. Picchi di share a parte, la soap ha una trama avvincente, che vede al centro della scena due donne, Julia (Laura Ledesma) e, interpretata dall'Amparo Pinero. Quest'ultima, ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucciso un altro generale di Putin, si tratta di Roman Kutuzov #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - Roberta67283980 : @DarkDenic Sto meglio, grazie??. Per gli scrutini io sono scappata alle 12, ordine della dott,le colleghe hanno fini… - GrossoMarty494 : RT @_Nico_Piro_: Una delle opzioni possibili forse la meno probabile e di sicuro quella senza paracadute cioè 'o la va o la spacca'. Tra l'… - Sonia028326715 : RT @laregiaaaaa: Io ho le good vibes alle stelle. Domani è giorno di chiusura per barulino, per me uno dei due raggiunge l'altro , litigher… - 4rtinique : @darkofjin OVVIO TRA OGGI E DOMANI MI FAXCIO FUORI L’ALTRO LIBRO -