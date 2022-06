Turismo e attrattività, con YesMilano al via la nuova campagna internazionale “Based in Milano” (Di domenica 12 giugno 2022) La nuova campagna di comunicazione ha l’obiettivo di rafforzare la reputazione della città come hub internazionale per il talento e la creatività Grazie al supporto della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, “Based in Milano” sarà promossa da una pianificazione di digital advertising in social media e programmatic geolocalizzata nelle maggiori città in Europa e Stati Uniti e rivolta a un pubblico U30. La campagna sarà inoltre diffusa attraverso i circuiti di comunicazione audiovisiva del Comune. La campagna celebra le nuove generazioni che stanno contribuendo alla trasformazione della città e parla ai giovani di tutto il mondo invitandoli a scoprire la città. Il video, realizzato da No Text Azienda, un collettivo Based ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 12 giugno 2022) Ladi comunicazione ha l’obiettivo di rafforzare la reputazione della città come hubper il talento e la creatività Grazie al supporto della Camera di commercio diMonza Brianza Lodi, “in” sarà promossa da una pianificazione di digital advertising in social media e programmatic geolocalizzata nelle maggiori città in Europa e Stati Uniti e rivolta a un pubblico U30. Lasarà inoltre diffusa attraverso i circuiti di comunicazione audiovisiva del Comune. Lacelebra le nuove generazioni che stanno contribuendo alla trasformazione della città e parla ai giovani di tutto il mondo invitandoli a scoprire la città. Il video, realizzato da No Text Azienda, un collettivo...

