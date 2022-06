Traffico Roma del 12-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo pesche al momento abbiamo code per un incidente sulla via del mare all’altezza di Vitinia nelle due direzioni mentre sul resto della città non si hanno particolari difficoltà solo nella zona del Circo Massimo per l’affluenza di spettatori al secondo appuntamento con Vasco Rossi ilrisulta sostenuto anche se diverse strade sono già chiuso al transito 17 sono le linee di bus deviate e poi dalle 21 sarà chiusa la stazione metro Circo Massimo molto trafficata Al momento la Costa laziale soprattutto la Litoranea Ostia Anzio dove si sta in coda a tratti nelle due direzioni tra Castel Fusano e Torvaianica bene per il momento è tutto ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...