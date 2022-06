Tomori, pagelle a confronto: voti positivi, ma non per la Gazzetta. I dettagli (Di domenica 12 giugno 2022) Ottima prestazione per il difensore del Milan Fikayo Tomori in Inghilterra-Italia. Ma c'è qualcuno che non la pensa allo stesso modo... Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 giugno 2022) Ottima prestazione per il difensore del Milan Fikayoin Inghilterra-Italia. Ma c'è qualcuno che non la pensa allo stesso modo...

Pubblicità

infoitsport : Tomori, pagelle a confronto: voti positivi, ma non per la Gazzetta. I dettagli - PianetaMilan : #Tomori, pagelle a confronto: voti positivi, ma non per la #Gazzetta. I dettagli #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Inghilterra Italia, le pagelle dei giornali: i voti di Tomori #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : La pagelle di Tomori: si conferma quello visto al Milan. Anche con la nazionale è un muro - MilanPress_it : Le pagelle dei quotidiani per le prestazioni di #Tomori e #Tonali in #InghilterraItalia ???? -