Referendum | caos voto | a Palermo indaga la procura A Firenze defezione di 125 presidenti di seggio e 691 scrutatori

(Di domenica 12 giugno 2022) ROMA – Ilper i, causa defezioni didi, non si è registrato soltanto a, ma anche in altre città d’Italia, fra le quali, dove però le votazioni si stanno svolgendo in modo regolare, dopo che il Comune è intervenuto per rimediare alle defezioni.– L'articolo proviene daPost.

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - LegaSalvini : ? #REFERENDUM, LA LEGA: “SCONVOLGENTE FURTO DI DEMOCRAZIA, SITUAZIONE INDEGNA” Caos seggi a Palermo, città con più… - LegaSalvini : ++ #REFERENDUM, LA LEGA SI APPELLA A QUIRINALE E VIMINALE: “CAOS SEGGI A PALERMO, DEMOCRAZIA A RISCHIO” ++ A Paler… - f43bb0d6a395428 : RT @AlexBazzaro: Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova inutile… - Sabrina080514 : RT @AlexBazzaro: Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova inutile… -

... attivista delle Zen e candidata al Consiglio con Franco Miceli (centrosinistra): 'Ildi oggi ... se non si votasse anche per i'. Alle 12, a Palermo, l'affluenza era dell'11%. Bene ma ...In questodemocratico si aggiunge un tassello in più: l' attacco hacker subito dagli uffici ... leggi anche Quanto guadagnano scrutatore e presidente di seggio per elezioni eSeggi in ...Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle 14 di domani. A Palermo si è registrata una situazione di caos nella ...Per il Referendum Costituzionale del 2016 invece a Prato alla stessa ... una cosa da non sottovalutare, visto il caos avvenuto a Palermo e in altri capoluoghi proprio a causa delle tante defezioni di ...