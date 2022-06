Referendum | affluenza parziale alle ore 19 poco sopra l’11%

(Di domenica 12 giugno 2022) ROMA –ore 19 l’per isulla giustizia è. Per il primo quesito sull’abolizione della legge Severino, con 4.428 Comuni scrutinati su 7.903, l’si attesta all’11,98%. Per il secondo quesito, relativo alla limitazione delle misure cautelari, il dato con una copertura di 4.193 Comuni è dell’11.96%. Per quanto riguarda il terzo quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati, l’è dell’11,96% (2.239 Comuni su 7.903). A proposito del quarto quesito sui membri laici nei consigli giudiziari, il dato dell’è dell’11,33%. Infine, per il quinto quesito sulle elezioni dei componenti togati del Csm l’è dell’11,39%. I ...

... come nel caso deldel 15 giugno 1997 per l'abolizione dei poteri speciali riservati al Ministero del tesoro nelle aziende privatizzate (al 30,2% ), di quello tenutosi a quattro ...I risultati e gli exit poll domenica dalle 23 - Elezioni comunali Risultati dalle 14 di lunedì ed exit poll domenica alle 23Giustizia,bassa: verso il fallimento I ...I dati aggiornati alle 19 dal ministero dell’Interno sull’affluenza alle urne dell’Election day non migliorano una situazione desolante.ROMA – Alle ore 19 l’affluenza parziale per i referendum sulla giustizia è poco sopra l’11%. Per il primo quesito sull’abolizione della legge Severino, con 4.428 Comuni scrutinati su 7.903, ...