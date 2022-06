Pedullà | “Mertens proposto a Lazio e Roma ora…”

(Di domenica 12 giugno 2022) Il futuro di Drieslontano da Napoli. Secondo Alfredoè stato offerto ain questo calciomercato. L’attaccante vedrà il contratto col Napoli scadere questo mese ed è pronto a firmare con un altro club. Il Napoli ha rifiutato la proposta di rinnovo inoltrata dai legali di, De Laurentiis non vuole investire quelle cifre su un 35enne ed è pronto a lasciarlo partire. Attraverso il suo sito ufficiale, Alfredofa sapere che la situazionenon è molto definita. Il giocatore è stato offerto a. Sarri farebbe carte false per avere il belga , ma Lotito deve ancora risolvere i problemi con l’indice di liquidità. Lavaluta, che piace a ...

Scrive sul suo sito ufficiale ha aggiunto: ' Gerard Deulofeu vuole il Napoli, ma sa che deve portare un po' di pazienza. Tutto questo perché il Napoli ha diverse questioni aperte: Mertens, ... Prigionieri o separati in casa, cambia poco. Magari anche destinatari di un'irriconoscenza che non pensavano potesse esistere.