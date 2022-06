“Non vede l’ora”. Luca D’Alessio, la bella notizia data dal padre Gigi (Di domenica 12 giugno 2022) Gigi D’Alessio e il figlio LDA insieme sul palco. Nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare di Luca D’Alessio. Il cantante figlio d’arte è stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici 21. Nonostante l’eliminazione prima di arrivare in finale LDA ha sicuramente colpito il pubblico per il suo talento e la determinazione nel cercare la propria strada. Il suo singolo “Quello che fa male” ha battuto qualsiasi record di Amici, conquistando prima un disco d’oro e poi uno di platino. Ma non è tutto. LDA è stato il primo ad ottenere un contratto discografico con un’etichetta importante, la Columbia Records – Sony Music Italy. Inoltre è arrivato anche il tour promozionale per lanciare il primo album che porta il suo stesso nome: LDA. Le sorprese comunque non sono finite. Venerdì 17 giugno, infatti, Gigi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 giugno 2022)e il figlio LDA insieme sul palco. Nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare di. Il cantante figlio d’arte è stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici 21. Nonostante l’eliminazione prima di arrivare in finale LDA ha sicuramente colpito il pubblico per il suo talento e la determinazione nel cercare la propria strada. Il suo singolo “Quello che fa male” ha battuto qualsiasi record di Amici, conquistando prima un disco d’oro e poi uno di platino. Ma non è tutto. LDA è stato il primo ad ottenere un contratto discografico con un’etichetta importante, la Columbia Records – Sony Music Italy. Inoltre è arrivato anche il tour promozionale per lanciare il primo album che porta il suo stesso nome: LDA. Le sorprese comunque non sono finite. Venerdì 17 giugno, infatti,...

