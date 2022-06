Milano, Berlusconi al seggio: “Se fossi presidente della Repubblica parlerei con Putin. L’ho chiamato, ma non mi risponde più” (Di domenica 12 giugno 2022) “Se fossi stato presidente della Repubblica avrei potuto andare e ripetere con Putin quello che ho fatto nel 2008?, con la situazione della Georgia. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi parlando della guerra in Ucraina a margine del voto a Milano per i referendum sulla giustizia. “Lo tenni al telefono cinque ore e gli dissi ‘sappi che se domani mattina invadi la Georgia divorzi dall’Unione Europea, dalla Nato e dagli Usa – ha concluso -. Alle 10 di mattina arrivò l’ordine da Mosca alla truppa di ritirarsi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) “Sestatoavrei potuto andare e ripetere conquello che ho fatto nel 2008?, con la situazioneGeorgia. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvioparlandoguerra in Ucraina a margine del voto aper i referendum sulla giustizia. “Lo tenni al telefono cinque ore e gli dissi ‘sappi che se domani mattina invadi la Georgia divorzi dall’Unione Europea, dalla Nato e dagli Usa – ha concluso -. Alle 10 di mattina arrivò l’ordine da Mosca alla truppa di ritirarsi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

