LIVE Giro di Svizzera 2022, prima tappa in DIRETTA: 7 al comando, gruppo a 2?. 60 km all’arrivo (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 I battistrada stanno affrontando le prime rampe del Küsnachter Berg. Salita breve, 2.8km, con la pendenza media dell’8,2% e massima del 12%. 16:01 I sette corridori al comando: Chad Haga (HPM), Johan Jacobs (MOV), Casper Pedersen (DSM), Quinn Simmons (TFS), Jay Vine (ALP), Lewis Askey (FDJ), Simon Vitzthum (SVI). 15:59 Foratura per uno dei favoriti della giornata odierna, lo Svizzero Marc Hirschi (UAD). L’elvetico non dovrebbe avere problemi a rientrare. 15:57 E’ sceso sotto i due minuti il vantaggio dei sette battistrada, ora al comando con 1’46”. 15:56 Settimana ricchissima questa per il ciclismo, sono infatti in corso sia il Giro del Delfinato sia il Giro d’Italia Under 23. 15:54 Anche il gruppo ha scollinato il GPM, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:02 I battistrada stanno affrontando le prime rampe del Küsnachter Berg. Salita breve, 2.8km, con la pendenza media dell’8,2% e massima del 12%. 16:01 I sette corridori al: Chad Haga (HPM), Johan Jacobs (MOV), Casper Pedersen (DSM), Quinn Simmons (TFS), Jay Vine (ALP), Lewis Askey (FDJ), Simon Vitzthum (SVI). 15:59 Foratura per uno dei favoriti della giornata odierna, lo Svizzero Marc Hirschi (UAD). L’elvetico non dovrebbe avere problemi a rientrare. 15:57 E’ sceso sotto i due minuti il vantaggio dei sette battistrada, ora alcon 1’46”. 15:56 Settimana ricchissima questa per il ciclismo, sono infatti in corso sia ildel Delfinato sia ild’Italia Under 23. 15:54 Anche ilha scollinato il GPM, ...

