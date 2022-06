John Cena | la sua sorpresa ad un ragazzo down in fuga dall' Ucraina VIDEO

Pubblicità

John Cena ha realizzato il sogno di un giovane rifugiato ucraino affetto da sindrome di Down, organizzando un incontro a sorpresa ad Amsterdam, città in cui il ragazzo si è trasferito con la sua madre. L'attore è entrato a far parte di quelle star dal cuore d'oro; infatti, ha fatto una sorpresa a un ragazzo con sindrome di Down in fuga dall'Ucraina insieme a sua madre, costretto a fuggire dalla città assediata di Mariupol.