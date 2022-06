Italia, Dimarco: «Ancora tanto da dimostrare, importante non aver perso» (Di domenica 12 giugno 2022) Il terzino dell’Italia Dimarco ha analizzato la prestazione degli Azzurri contro l’Inghilterra Federico Dimarco, terzino dell’Inter e della Nazionale, ha analizzato la prestazione dell’Italia nello 0-0 contro l’Inghilterra. Le sue parole riportato dal sito della FIGC. LE PAROLE – «Sono contento della prestazione, è stata una grande gara contro un avversario difficile. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo Ancora tanto da dimostrare. Potevamo fare gol, ma l’importante è non aver perso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Il terzino dell’ha analizzato la prestazione degli Azzurri contro l’Inghilterra Federico, terzino dell’Inter e della Nazionale, ha analizzato la prestazione dell’nello 0-0 contro l’Inghilterra. Le sue parole riportato dal sito della FIGC. LE PAROLE – «Sono contento della prestazione, è stata una grande gara contro un avversario difficile. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamoda. Potevamo fare gol, ma l’è non». L'articolo proviene da Calcio News 24.

