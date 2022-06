Inter, possibile scambio per Milenkovic: ecco la contropartita per la Fiorentina (Di domenica 12 giugno 2022) L’Inter al lavoro per arrivare a Nikola Milenkovic. possibile scambio con la Fiorentina per arrivare al centrale serbo Andrea Pinamonti potrebbe diventare una pedina fondamentale per Nikola Milenkovic. Reduce da una stagione da 13 gol in 36 partite con la maglia dell’Empoli, l’attaccante classe 1999 piace anche al Monza. L’Inter lo valuta 20/25 milioni e con la Fiorentina si ragionerebbe sulla base di uno scambio e di un conguaglio di circa 5 milioni in favore dei nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) L’al lavoro per arrivare a Nikolacon laper arrivare al centrale serbo Andrea Pinamonti potrebbe diventare una pedina fondamentale per Nikola. Reduce da una stagione da 13 gol in 36 partite con la maglia dell’Empoli, l’attaccante classe 1999 piace anche al Monza. L’lo valuta 20/25 milioni e con lasi ragionerebbe sulla base di unoe di un conguaglio di circa 5 milioni in favore dei nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

