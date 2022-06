In Niger mendicanti si può diventare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) Genitori che, in cambio di un po’ di soldi, affittavano o vendevano i loro figli normalmente per un periodo di tre anni a dei personaggi, i cosiddetti ‘padroni’, che si industriavano per portarli nelle grandi città. Maggiormente, in Francia ed Inghilterra dove li obbligavano ai mestieri più umili e duri: lustrascarpe, venditori per le strade di statuette di gesso e di santini o di altre immagini o di fiammiferi, sguatteri, facchini,, suonatori di organetto, spazzacamini in certe fabbriche senza cure, senza pulizia; alloggiati in tuguri infami, nella promiscuità e abiezione più ripugnanti… Si tratta di bambini italiani dei quali, qualche anno fa, l’insegnante Michele Santulli scrisse in un articolo pubblicato dal sito ‘altritaliani’. Nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire nella scontata saggezza di un tempo passato e sempre attuale. La mendicanza è ...