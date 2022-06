Pubblicità

E' morto a Milano, Angelo Chessa, primario di ortopedia, figlio di Ugo, comandante del traghetto Moby Prince. Morto Angelo Chessa, una vita dedicata alla ricerca della verità. Insieme al fratello Luchino ha sempre lottato per far luce sulla tragedia.

...Angelo Chessa, cercava la verità sulla tragedia del Moby Prince ÈAngelo Chessa , l'... Ma fin da quanto aveva 25 anni aveva avviato con la famiglia e iluna infinita battaglia per ...Forse era stata la morte del, a febbraio, a far cambiare direzione a una vita che fino ... Lorena non aveva mai conosciuto il padre,quando lei doveva ancora nascere. 'Il papà stava ... Il fratello morto, i rimpianti e lo "schifo della guerra": Iva Zanicchi senza freni Ha dedicato il libro a suo fratello Antonio, scomparso prematuramente proprio per il Covid… “Ho sofferto tanto per la sua morte. L’ho sempre considerato come un figlio. Mia madre me lo ha sempre ...Angelo Chessa era riuscito a far insediare una seconda commissione parlamentare di inchiesta sul disastro del Moby Prince guidata da Andrea Romano ...