Genova, Exit poll Rai: Bucci confermato sindaco al primo turno (Di domenica 12 giugno 2022) Il sindaco uscente di Genova Marco Bucci, ricandidato dal centrodestra insieme ad Italia Viva, potrebbe essere già domani confermato senza bisogno di ballottaggio. Secondo il primo Exit poll Consorzio ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Iluscente diMarco, ricandidato dal centrodestra insieme ad Italia Viva, potrebbe essere già domanisenza bisogno di ballottaggio. Secondo ilConsorzio ...

Pubblicità

you_trend : ??? Risultati contrastanti secondo gli Exit Poll per i sindaci e le coalizioni uscenti: Bucci (Genova, CDX) 51-55% ??… - you_trend : ?? Exit poll Opinio per Rai - #Genova Bucci (CDX) 51-55% Dello Strologo (CSX+M5S) 36-40% #MaratonaYouTrend - lorepregliasco : Sono solo exit poll, ma i risultati sarebbero molto buoni per il centrodestra a Palermo, Genova e L'Aquila, e per i… - valeegiu1 : RT @zav_news: ??????? Elezioni #Amministrative, exit poll: vincono al primo turno #Bucci a #Genova e #Lagalla a #Palermo; #Catanzaro e #Parma… - davidefent : RT @ilfoglio_it: Elezioni amministrative 2022 Exit poll #Genova -