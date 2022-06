F1 | Pierre Gasly | “Giornata incredibile | fantastico aver raggiunto la top 5! Non posso che essere soddisfatto”

(Di domenica 12 giugno 2022) La quinta posizione conquistata dain occasione della gara del Gran Premio di Azerbaijan 2022 di Formula 1 testimonia lo splendido momento di forma che il pilota della Alpha Tauri sta vivendo, frutto non solo del gran ritmo avuto per tutto il weekend di Baku. Certo,tagliato il traguardo al quinto posto è anche in conseguenza del doppio ritiro dei due piloti della Ferrari, ma ciò nulla toglie al pilota francese. Anche nelle prove libere e in qualifica aveva mostrato un ottimo passo, doveva soltanto concretizzare effettivamente quanto fatto nei precedenti appuntamenti del weekend in Azerbaijan. Il commento rilasciato alla stampa al termine della gara odierna danon può chepositivo: “Unaper ...

Per la sua prestazione in pista e il gran recupero, sorpassando anchenelle ultime fasi, Lewis Hamilton si è guadagnato il titolo di 'pilota di giornata' lanciato dalla Formula1 tramite ...Completa la top - 5 l'AlphaTauri di, seguito dai veterani Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine). Ottavo e nono posto per le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando ...Doppietta Red Bull-Honda, debacle Ferrari. Charles Leclerc continua a fare magie in qualifica, ma alla luce dei fatti, in gara non sta raccogliendo quanto dovuto. L'errore di Imola, il ritiro ...Trionfo totale a Baku per la Red Bull, che firma una pesantissima doppietta (la terza dell'anno) firmata da Max Verstappen e Sergio Perez in occasione del Gran Premio d'Azerbaijan 2022, ottavo round s ...