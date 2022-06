F1, GP Canada 2022: quando la prossima gara, programma, orari e tv. Si corre a Montreal tra due settimane (Di domenica 12 giugno 2022) Nessuna pausa per la Formula Uno, che dopo l’odierno GP in Azerbaijan si appresta addirittura ad affrontare una trasferta intercontinentale. Il Circus sta per lasciare Baku allo scopo di raggiungere Montreal, dove domenica 19 giugno è programmato il Gran Premio del Canada. Si tratta di un gradito ritorno in calendario, poiché si tornerà a gareggiare sull’Ile de Notre Dame per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia. Infatti nel 2020 e nel 2021 l’appuntamento è stato cancellato, ma fortunatamente siamo prossimi a rivedere i bolidi sfrecciare nell’autodromo intitolato a Gilles Villeneuve. Il tracciato è particolarmente caro a Lewis Hamilton, poiché la sua epopea vincente cominciò proprio qui. Sono passati ormai quindici anni da quel fatidico 10 giugno 2007, giorno in cui il britannico, all’epoca ventiduenne, ottenne il primo dei ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Nessuna pausa per la Formula Uno, che dopo l’odierno GP in Azerbaijan si appresta addirittura ad affrontare una trasferta intercontinentale. Il Circus sta per lasciare Baku allo scopo di raggiungere, dove domenica 19 giugno èto il Gran Premio del. Si tratta di un gradito ritorno in calendario, poiché si tornerà a gareggiare sull’Ile de Notre Dame per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia. Infatti nel 2020 e nel 2021 l’appuntamento è stato cancellato, ma fortunatamente siamo prossimi a rivedere i bolidi sfrecciare nell’autodromo intitolato a Gilles Villeneuve. Il tracciato è particolarmente caro a Lewis Hamilton, poiché la sua epopea vincente cominciò proprio qui. Sono passati ormai quindici anni da quel fatidico 10 giugno 2007, giorno in cui il britannico, all’epoca ventiduenne, ottenne il primo dei ...

