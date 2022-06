Elicottero: rilievi in zona schianto, disposte autopsie (Di domenica 12 giugno 2022) Proseguono i rilievi tecnici sull'Appennino tosco - emiliano nella zona in cui ieri è stato localizzato l'Elicottero precipitato giovedì per motivi ancora da chiarire e nel cui schianto sono morte ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Proseguono itecnici sull'Appennino tosco - emiliano nellain cui ieri è stato localizzato l'precipitato giovedì per motivi ancora da chiarire e nel cuisono morte ...

Pubblicità

horottoilvetro : RT @Ansa_ER: Elicottero: rilievi in zona schianto, disposte autopsie. Indagine per omicidio e disastro colposo a carico di ignoti #ANSA htt… - Ansa_ER : Elicottero: rilievi in zona schianto, disposte autopsie. Indagine per omicidio e disastro colposo a carico di ignot… - gazzettamantova : In moto contro un furgone, grave 17enne AGGIORNAMENTO. Secondo i primi rilievi l’automezzo gli avrebbe tagliato la… -