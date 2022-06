Cristian, 30 anni, si tuffa e annega nel canale: il padre tenta inutilmente di salvarlo (Di domenica 12 giugno 2022) Trgedia nella Bergamasca. A Castelli Calepio, nella frazione Cividino, Cristian Pasqua, 30 anni, è morto dopo essersi tuffato nelle acque del canale che scorre parallelo al fiume Oglio. Il padre lo ha ... Leggi su leggo (Di domenica 12 giugno 2022) Trgedia nella Bergamasca. A Castelli Calepio, nella frazione Cividino,Pasqua, 30, è morto dopo essersito nelle acque delche scorre parallelo al fiume Oglio. Illo ha ...

