Basket, Finali Scudetto 2022: si va al Forum per gara-3 con la serie in perfetta parità, tutto è pronto per un’altra grande sfida (Di domenica 12 giugno 2022) Mandate in archivio le prime due sfide in quel di Bologna sull’1-1, la Finale Scudetto di serie A di Basket si sposta ora al Mediolanum Forum di Assago per gara-3 e gara-4 (ritornando poi in Emilia per gara-5 prevista giovedì 16 Giugno). Dopo il successo per 62-66 in gara-1 dell’Armani Exchange, la Virtus Bologna ha replicato prontamente in gara-2 vincendo per 75-68 e riportando la serie in perfetta parità. Anche nella seconda sfida dell’atto conclusivo dei playoff Scudetto ha prevalso l’intensità per tutta la durata del match, con le due squadre che non si sono risparmiate su nessun pallone lottando colpo su colpo. E’ stata ancora una volta una ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Mandate in archivio le prime due sfide in quel di Bologna sull’1-1, la FinalediA disi sposta ora al Mediolanumdi Assago per-3 e-4 (ritornando poi in Emilia per-5 prevista giovedì 16 Giugno). Dopo il successo per 62-66 in-1 dell’Armani Exchange, la Virtus Bologna ha replicato prontamente in-2 vincendo per 75-68 e riportando lain. Anche nella secondadell’atto conclusivo dei playoffha prevalso l’intensità per tutta la durata del match, con le due squadre che non si sono risparmiate su nessun pallone lottando colpo su colpo. E’ stata ancora una volta una ...

Pubblicità

TweetNotizie : Finali NBA, Steph Curry da impazzire: Golden State sbanca il Garden e impatta la serie sul 2-2 - Piergiulio58 : Finali scudetto gara due: Virtus Bologna-Milano 75-68 - Basket - ANSA - CatelliRossella : Finali scudetto: Virtus Bologna-Milano 75-68 - Basket - ANSA - SassiLive : +++ARBITRO MATERANO COSIMO GRIECO DESIGNATO PER FINALI NAZIONALI UNDER 17 D’ECCELLENZA FEMMINILE+++ - _E_C_U_R_B : Non seguo il basket ma gli highlights di Curry li guardo sempre volentieri, gasa troppo è un fenomeno. Per quanto… -