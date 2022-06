Pubblicità

sportli26181512 : Atalanta, Miranchuk verso l'addio: quattro uscite per 50 milioni: Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta… - AtalantaBCFeed : Calciomercato Atalanta: da Hateboer a Miranchuk, è l'ora delle cessioni #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Rivoluzione Atalanta: è l'ora delle cessioni doc. Ma che affollamento in porta: Rivoluzione Atalanta: da Hateboer a… - Gazzetta_it : Rivoluzione Atalanta: da Hateboer a Miranchuk, è l'ora delle cessioni doc #calciomercato - zazoomblog : Atalanta il futuro di Miranchuk è in dubbio: il nome del possibile sostituto - #Atalanta #futuro #Miranchuk… -

Calciomercato.com

Il calciomercato non è ancora entrato pienamente nel vivo: l'non è un'eccezione. Al quartier generale nerazzurro di Zingonia si stanno delineando le strategie, ma i radar sono accesi: presto potranno partire le trattative, per inseguire rinforzi ...Secondo Tuttosport i riflettori sono accesi sulla sua ex squadra, l', dove il giocatore che piace è Aleksej, individuato come principale candidato in caso di cessione di Orsolini. Atalanta, Miranchuk verso l'addio: quattro uscite per 50 milioni In casa Atalanta c'è un'intera squadra in uscita. Stando all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la lista dei cedibili comprende diversi ...Il Ds dell'Atalanta Zamagna avrà molto lavoro da svolgere in questo calciomercato: da Gollini a Miranchuk sulla lista dei partenti ...