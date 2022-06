Amministrative e referendum, affluenza al voto (Di domenica 12 giugno 2022) Urne aperte fino alle 23, oggi, per il referendum Giustizia e, in 33 comuni della provincia di Salerno, per le Amministrative. L’affluenza alle 12 era bassa: Agropoli 24,10, Albanella 19,54 Altavilla Silentina 3,22 Aquara 1,96 Ascea 2,90 Atena Lucana 3,12 Auletta 3,36 Battipaglia 3,83 Bellosguardo 2,60 Buccino 20,14 Buonabitacolo 18,80 Caggiano 2,63 Camerota 13,95 Campagna 2,76 Campora 5,00 Capaccio Paestum 2,84 Casal Velino 3,26 Casalbuono 1,56 Casaletto Spartano 3,32 Caselle in Pittari 2,89 Castel San Lorenzo 2,81 Castelcivita 2,68 Castellabate 2,64 Castelnuovo Cilento 2,62 Celle di Bulgheria 2,24 Centola 16,26 Ceraso 2,00 Cicerale 19,74 Colliano 20,16 Controne 4,10 Contursi Terme 2,95 Corleto Monforte 3,09 Cuccaro Vetere 2,19 Eboli 3,07 Felitto 2,87 Gioi 3,57 Giungano 3,31 Ispani 3,50 Laureana Cilento 4,78 Laurino 2,94 Laurito ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 12 giugno 2022) Urne aperte fino alle 23, oggi, per ilGiustizia e, in 33 comuni della provincia di Salerno, per le. L’alle 12 era bassa: Agropoli 24,10, Albanella 19,54 Altavilla Silentina 3,22 Aquara 1,96 Ascea 2,90 Atena Lucana 3,12 Auletta 3,36 Battipaglia 3,83 Bellosguardo 2,60 Buccino 20,14 Buonabitacolo 18,80 Caggiano 2,63 Camerota 13,95 Campagna 2,76 Campora 5,00 Capaccio Paestum 2,84 Casal Velino 3,26 Casalbuono 1,56 Casaletto Spartano 3,32 Caselle in Pittari 2,89 Castel San Lorenzo 2,81 Castelcivita 2,68 Castellabate 2,64 Castelnuovo Cilento 2,62 Celle di Bulgheria 2,24 Centola 16,26 Ceraso 2,00 Cicerale 19,74 Colliano 20,16 Controne 4,10 Contursi Terme 2,95 Corleto Monforte 3,09 Cuccaro Vetere 2,19 Eboli 3,07 Felitto 2,87 Gioi 3,57 Giungano 3,31 Ispani 3,50 Laureana Cilento 4,78 Laurino 2,94 Laurito ...

emmabonino : Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amminis… - Ettore_Rosato : Che tristezza vedere ancora seggi chiusi Danni gravi per i diritti di chi vuol votare ad amministrative e referendu… - LegaSalvini : ? #REFERENDUM, LA LEGA: “SCONVOLGENTE FURTO DI DEMOCRAZIA, SITUAZIONE INDEGNA” Caos seggi a Palermo, città con più… - Sarchio2 : RT @Pres_Casellati: Votare è la forma più alta di partecipazione alla causa pubblica, un diritto e un dovere di ogni cittadino????. #Amminis… - gselvaggia : RT @you_trend: ?? #Referendum, comuni con maggiore affluenza alle 12 (esclusi comuni al voto per amministrative) Poggio Rusco (MN) 1824 vot… -