VIDEO Charles Leclerc | “Abbiamo il potenziale per vincere”

(Di sabato 11 giugno 2022)ha centrato la pole position del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Baku il portacolori della Ferrari ha messo a segno un ottimo 1:41.359 andando a precedere Sergio Perez, Max Verstappen e Carlo Sainz che, fino all’ultimo tentativo, era davanti a tutti. Il suo racconto del giro decisivo punta l’attenzione sul fatto che, il nativo di Montecarlo immaginasse di non avere una F1-75 capace di primeggiare rispetto ai rivali: “Diciamo che mi è sembrato un bel giro. Ogni pole position è speciale, ovviamente, però questa non me l’aspettavo dato che pensavo che le Red Bull fossero più forti soprattutto dopo il Q1 ed il Q2. Nell’ultimo tentativo, come sempre, ho messo tutto quello che avevo e ce l’ho fatta”. A questo punto il mirino del portacolori della Ferrari va direttamente sulla ...

