VIDEO Carlos Sainz | “Era importante lottare per la pole”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022) Si sono svolte quest’oggi, in quel di Baku, le qualifiche valide per il Gran Premio di Azerbaijan 2022 di Formula 1; laposition, in vista della gara di domani, se l’è aggiudicata Charles Leclerc, autore di un pregevole giro realizzato nel Q3. Alle spalle del pilota monegasco della Ferrari, figurano (e non è più una novità) Sergio Perez e Max Verstappen: che sia giro secco o in gara, è sempre duello Red Bull – Ferrari, confermando il ritmo nettamente superiore dei due team rispetto agli altri.si piazza in seconda fila ma al quarto posto, risultato che non lo lascia particolarmente soddisfatto come testimoniato dalle sue parole al termine delle qualifiche, ai microfoni di Sky Sport: “Oggi ho un po’ superato il limite, fino a quel punto era una buona sessione di qualifiche, lottavo per laed era ...