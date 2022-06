Un 26enne alla guida del Concertgebouw di Amsterdam (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ il 26enne finlandese Klaus Mäkelä il prossimo direttore principale della storica Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Lo ha annunciato la stessa Orchestra spiegando che la nomina arriva dopo una ricerca durata diversi anni. Una nomina che “significa molto”, ha detto in conferenza stampa Mäkelä, che attualmente dirige l’Orchestre de Paris e la Filarmonica di Oslo. “È meraviglioso aver trovato questa famiglia di musicisti. Condividiamo la stessa ambizione e passione”, ha aggiunto. Per via degli incarichi esistenti di Mäkelä, il contratto iniziale del giovanissimo direttore, considerato tra i più talentuosi in circolazione e già beniamino della critica musicale, inizia il prossimo autunno con l’incarico di partner artistico e un impegno di cinque settimane a stagione. Come direttore principale salirà sul podio ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ ilfinlandese Klaus Mäkelä il prossimo direttore principale della storica RoyalOrchestra di. Lo ha annunciato la stessa Orchestra spiegando che la nomina arriva dopo una ricerca durata diversi anni. Una nomina che “significa molto”, ha detto in conferenza stampa Mäkelä, che attualmente dirige l’Orchestre de Paris e la Filarmonica di Oslo. “È meraviglioso aver trovato questa famiglia di musicisti. Condividiamo la stessa ambizione e passione”, ha aggiunto. Per via degli incarichi esistenti di Mäkelä, il contratto iniziale del giovanissimo direttore, considerato tra i più talentuosi in circolazione e già beniamino della critica musicale, inizia il prossimo autunno con l’incarico di partner artistico e un impegno di cinque settimane a stagione. Come direttore principale salirà sul podio ...

