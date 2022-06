Ultime Notizie Roma del 11-06-2022 ore 10:10 (Di sabato 11 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in primo piano circa 800 tra militari e Civili di Rugiati nello stabilimento chimico attivano donezk hanno cercato contatti ieri sera per avviare i negozi militari ucraini nascosti in uno stabilimento è stato spiegato che devono deporre le armi arrendersi Non si accettano altre condizioni ha detto l’esponente filorusso Intanto il presidente russo Vladimir Putin e riporta la tassa ha detto che gli si è loro alleati devono assumersi i principali oneri finanziari per la ricostruzione della paganistan andiamo in Cina se tengo una dichiarata l’indipendenza antichi non esiterà iniziare una guerra e la minaccia fatta ieri dal ministro della difesa cinese durante l’incontro con il capo del pentagono Austin che ha chiesto la controparte di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 giugno 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in primo piano circa 800 tra militari e Civili di Rugiati nello stabilimento chimico attivano donezk hanno cercato contatti ieri sera per avviare i negozi militari ucraini nascosti in uno stabilimento è stato spiegato che devono deporre le armi arrendersi Non si accettano altre condizioni ha detto l’esponente filorusso Intanto il presidente russo Vladimir Putin e riporta la tassa ha detto che gli si è loro alleati devono assumersi i principali oneri finanziari per la ricostruzione della paganistan andiamo in Cina se tengo una dichiarata l’indipendenza antichi non esiterà iniziare una guerra e la minaccia fatta ieri dal ministro della difesa cinese durante l’incontro con il capo del pentagono Austin che ha chiesto la controparte di ...

