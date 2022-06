Tinto Brass al Photolux Festival: a Lucca una retrospettiva intitolata “Brass mon amour” (Di sabato 11 giugno 2022) Se dicessi Tinto Brass, Gigi Proietti e un supermarket di sex toys cosa pensereste? No, non è un quiz da risolvere sotto l’ombrellone ma una bellissima storia. Parto da Brass, un cognome, una garanzia. Appena ho letto che in occasione del Photolux Festival a Lucca ci sarebbe stata una grande retrospettiva intitolata “Brass mon amour”, ho organizzato una trasferta per non perdermi foto, aneddoti, lettere provenienti dall’archivio privato del regista che di recente ha compiuto 89 anni. Ed è stato proprio un suo grande ritratto con l’iconico sigaro che si intravedeva entrando a Villa Bottini, location perfetta. Si accede alla mostra e subito una carrellata di foto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Se dicessi, Gigi Proietti e un supermarket di sex toys cosa pensereste? No, non è un quiz da risolvere sotto l’ombrellone ma una bellissima storia. Parto da, un cognome, una garanzia. Appena ho letto che in occasione delci sarebbe stata una grandemon”, ho organizzato una trasferta per non perdermi foto, aneddoti, lettere provenienti dall’archivio privato del regista che di recente ha compiuto 89 anni. Ed è stato proprio un suo grande ritratto con l’iconico sigaro che si intravedeva entrando a Villa Bottini, location perfetta. Si accede alla mostra e subito una carrellata di foto in ...

