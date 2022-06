Roma. Damiano esce di casa e scompare, la mamma: ‘Aiutatemi a ritrovarlo’ (Di sabato 11 giugno 2022) Sono oltre più di due settimane che Damiano, un ragazzo di Roma che vive a Tor Bella Monaca, non fa rientro a casa. Il 25 maggio scorso è uscito per fare una passeggiata intorno alle 11 e da quel momento ha fatto perdere le proprie tracce. Ora, come si può immaginare, i familiari sono in apprensione e si sono rivolti anche alla trasmissione Chi l’ha visto? per ‘allargare’ il loro appello e rintracciare il prima possibile l’uomo, che ha 39 anni. Chi è Damiano scomparso da Tor Bella Monaca Damiano ha 39 anni, una corporatura normale, occhi castani ed è alto 184 cm. Al momento della scomparsa, il 25 maggio scorso, indossava un jeans blu, un giacchetto con cappuccio di color nero e con righe colorate, scarpe di colore grigio. I suoi segni particolari, quelli che possono essere fondamentali per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022) Sono oltre più di due settimane che, un ragazzo diche vive a Tor Bella Monaca, non fa rientro a. Il 25 maggio scorso è uscito per fare una passeggiata intorno alle 11 e da quel momento ha fatto perdere le proprie tracce. Ora, come si può immaginare, i familiari sono in apprensione e si sono rivolti anche alla trasmissione Chi l’ha visto? per ‘allargare’ il loro appello e rintracciare il prima possibile l’uomo, che ha 39 anni. Chi èscomparso da Tor Bella Monacaha 39 anni, una corporatura normale, occhi castani ed è alto 184 cm. Al momento della scomparsa, il 25 maggio scorso, indossava un jeans blu, un giacchetto con cappuccio di color nero e con righe colorate, scarpe di colore grigio. I suoi segni particolari, quelli che possono essere fondamentali per ...

